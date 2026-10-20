Caltanissetta, a Palazzo Moncada si presenta “Transage” di Francesco Saverio Romano: il futuro non ha età

CAL​​TANISSETTA – “Il futuro non ha età” è il tema dell’incontro promosso dall’Associazione Luigi Sturzo di Caltanissetta, in programma venerdì 23 ottobre, alle ore 18, nella Sala degli Oratori di Palazzo Moncada, in occasione della presentazione del libro “Transage. Vivere senza età: società, biografie e futuro” dell’onorevole Francesco Saverio Romano, edito da Rubbettino.

L’iniziativa sarà un’occasione di confronto sul rapporto tra le generazioni, sui cambiamenti della società contemporanea e sul superamento degli stereotipi legati all’età, partendo da una riflessione che guarda al futuro delle comunità.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali dell’assessore comunale alle Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, Ermanno Pasqualino. Seguirà l’introduzione del presidente dell’Associazione Luigi Sturzo di Caltanissetta, Stefano Vitello.

A moderare il dibattito sarà il giornalista Alessandro Anzalone. Previsti gli interventi della dirigente scolastica Loredana Schillaci, di fra André Luis de Sena dos Santos, della parrocchia Sant’Agata, della giornalista de La Sicilia Laura Mendola e di Alberto Stella, membro della Consulta giovanile.

Le conclusioni saranno affidate all’autore, Francesco Saverio Romano, presidente della Commissione bicamerale per la Semplificazione.

L’appuntamento si propone di offrire una riflessione su una società in continua evoluzione, nella quale l’età anagrafica non rappresenta necessariamente un limite alle opportunità, alla partecipazione e alla realizzazione personale.