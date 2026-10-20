San Cataldo. Il consigliere Giampiero Modaffari annuncia interrogazione consiliare su presenza di pulci in via Sicurella

SAN CATALDO. “Nel cortile di via Sicurella i residenti segnalano da tempo la presenza di pulci e hanno chiesto più volte un intervento. Sono arrivate rassicurazioni, ma l’intervento dell’Amministrazione comunale continua a farsi attendere”

Lo afferma il consigliere comunale di Riprendiamoci la Città Giampiero Modaffari che ha annunciato da parte del gruppo RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ la presentazione di una formale interrogazione consiliare, chiedendo chiarimenti sulle segnalazioni, sugli interventi effettuati e sulle responsabilità per la pulizia e la tutela igienico-sanitaria del cortile.

“Il controllo del territorio, a quanto pare, c’è. Dev’essere passato da un’altra strada”, ha ironicamente concluso il consigliere comunale.