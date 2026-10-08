Caltanissetta. Il 10 ottobre scopertura della targa dedicata ad Enrichetta Casanova Infuso

CALTANISSETTA. L’associazione di promozione sociale Casa Enrichetta A.P.S. è lieta di invitare, giorno 10 Ottobre alle ore 18, la cittadinanza alla scopertura della targa dedicata ad Enrichetta Casanova Infuso in Via Gigino Gattuso n. 89 presso la sede dell’associazione.

Enrichetta Casanova Infuso è stata una dirigente nissena del Partito Comunista Italiano molto attiva in città tra gli anni Cinquanta e Sessanta nella lotta a difesa non solo dei diritti dei minatori, ma anche di quelli delle loro famiglie, spesso esclusi dal dibattito politico di quel tempo. L’associazione, da quest’estate, ha avviato un progetto di coesione sociale nel cuore della città storica, rivolgendo una pluralità di iniziative volte a promuovere la cultura della solidarietà nel nome delle azioni di Enrichetta.

Per l’occasione prenderanno parola la presidente dell’Associazione Jessica Natale, i soci Andrea Alcamisi e Giuseppe Piscopo, il figlio di Enrichetta Sergio Infuso e gli amici della Famiglia Infuso, l’on. Valentina Chinnici e l’eurodeputato Leoluca Orlando.