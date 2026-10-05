Caltanissetta, Dell’Utri incontra gli studenti del “Luigi Russo”: «Non ponete limiti alle vostre ambizioni»

CALTANISSETTA – «Dalla Sicilia si può guardare lontano, senza dimenticare mai da dove si viene». È il messaggio che il sottosegretario agli Esteri Massimo Dell’Utri ha rivolto agli studenti dell’IISS “Luigi Russo” di Caltanissetta, incontrando le classi quarte e quinte nell’ambito dell’iniziativa “From Classroom to Global Career: diplomazia e business come leve per il tuo futuro internazionale”.

Un appuntamento che per Dell’Utri, originario di Caltanissetta, ha assunto anche un significato personale: tornare nella propria città per parlare con tanti giovani che si trovano in una fase decisiva del loro percorso scolastico e cominciano a interrogarsi sulle scelte universitarie e professionali.



«È stato qualcosa di più di un appuntamento istituzionale – ha spiegato Dell’Utri – perché tornare nella mia città e parlare con tanti ragazzi che oggi si stanno interrogando sul proprio futuro mi ha fatto pensare al valore delle opportunità che incontriamo lungo il nostro percorso».

Nel corso dei circa novanta minuti di confronto, il sottosegretario ha illustrato agli studenti il lavoro della Farnesina, le attività della diplomazia italiana e le opportunità offerte da una prospettiva internazionale, soffermandosi anche sulla diplomazia economica e sulla cooperazione.

Ampio spazio è stato riservato al dialogo con gli studenti. Numerose le domande rivolte a Dell’Utri su temi particolarmente vicini ai ragazzi: dalla conoscenza delle lingue straniere alla scelta dei percorsi universitari, passando per le esperienze di studio all’estero, l’Erasmus, i gemellaggi, il debate e le simulazioni delle Nazioni Unite e del Parlamento europeo.

Un confronto che ha permesso di raccontare concretamente come la formazione e le esperienze internazionali possano rappresentare strumenti importanti per costruire il proprio futuro, anche partendo da una realtà dell’entroterra siciliano.

Ed è proprio su questo aspetto che Dell’Utri ha voluto insistere maggiormente.

«Quando si è giovani – ha aggiunto – è importante sapere che il luogo da cui si parte non deve rappresentare un limite. Io sono partito da questa terra e oggi ho voluto dire ai ragazzi che possono guardare al mondo con ambizione e fiducia, preparandosi per cogliere le opportunità che arriveranno».



Un invito rivolto agli studenti a non considerare la propria provenienza geografica come un confine alle aspirazioni personali e professionali, ma piuttosto come il punto di partenza di un percorso nel quale studio, preparazione e curiosità possono aprire nuove strade.

In questo processo, secondo il sottosegretario, scuola e istituzioni hanno una responsabilità importante: creare occasioni e strumenti capaci di avvicinare i giovani alle opportunità formative e professionali disponibili anche fuori dai confini nazionali.

«Il nostro compito come istituzioni – ha concluso Dell’Utri – è anche quello di costruire ponti e rendere questi percorsi sempre più accessibili. La scuola può essere il primo di questi ponti: è lì che spesso nasce la curiosità che poi porta a scoprire il mondo».

Un messaggio partito dalle aule del “Luigi Russo” e rivolto idealmente a tutti i giovani del territorio: guardare oltre i propri confini, coltivare le proprie ambizioni e affrontare il futuro con fiducia, senza perdere il legame con la terra dalla quale si è partiti.