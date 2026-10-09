Caltanissetta, al Museo Diocesano torna “F@MU”: Giornata Nazionale delle Famiglie



Torna al Museo Diocesano di Caltanissetta “F@MU: Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo” domenica 11 ottobre 2026.

L’iniziativa, come di consueto, si rivolge alle famiglie e in particolare a bambine e bambini che potranno visitare le sale del museo dedicate all’arte contemporanea (dalla fine del Settecento ad oggi. Guidati dall’allegria e dalla competenza di Lorella Alù di Laribò-Officina Educativa d’Arte, i più piccoli potranno divertirsi e sperimentare per la prima volta il MUDIC GAME, un gioco interattivo digitale pensato per far scoprire il museo a bambini e bambine in modo dinamico e coinvolgente.

Il videogioco è stato realizzato da Enzo Duminuco grazie al contributo annuale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI).

Con questo nuovo strumento il Museo Diocesano di Caltanissetta ambisce a rilanciare la propria offerta culturale per i più piccoli emulando l’esempio, nel campo del gaming museale, di importanti istituzioni nazionali quali il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) che nel 2017 ha lanciato “Father and Son”, il primo videogioco al mondo prodotto da un museo archeologico. Nel solco dell’attività di promozione culturale portata avanti dal Museo Diocesano di Caltanissetta attraverso mostre temporanee d’arte e di fotografia, restauri, incontri e presentazioni, la ricorrenza della Giornata della Memoria e non ultimo il progetto del “Percorso dei Principi” – recentemente culminato in un volume acquistabile direttamente al museo – il videogioco consentirà a bambine e bambini di scoprire il patrimonio culturale antico e contemporaneo esposto nel museo, coniugando l’interazione digitale con la visita reale delle sale alla ricerca di indizi che porteranno alla scoperta di un importante messaggio educativo, legato all’insegnamento di San Francesco d’Assisi, morto 800 anni fa.

“F@MU: Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo”, domenica 11 ottobre 2026, sarà l’occasione per scoprire questo nuovo videogioco; i turni per le attività in programma sono soltanto due, la mattina con inizio alle ore 10 e il pomeriggio con inizio alle ore 16.30: si raccomanda dunque la puntualità. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti; per informazioni rivolgersi al numero 3206986562.