Arte, Antonio Presti: “Sognare è semplice, eliminiamo l’ego”

(Adnkronos) – Il sogno e la capacità di sognare sono l'eredità che la Fondazione Antonio Presti ha donato con l'evento di oggi alle migliaia di bambini che hanno partecipato all’inaugurazione nel quartiere Librino di Catania, della statua “Pegaso, il cavallo alato” dell'artista Antonello Bonanno Conti e della nuova installazione in terracotta “La Porta di Pegaso”, con 5000 manufatti realizzati dai bambini del quartiere, nell’ambito della Triennale della Contemporaneità promossa dalla Regione Siciliana in collaborazione con il fondo di beneficenza della banca Intesa Sanpaolo. “Sognare è semplice, molto semplice: basta dimettersi dalla propria egocentricità, togliere l'ego, riprendere il noi, riprendere umilmente e ridare il potere al più grande valore del potere che è la democrazia della conoscenza, la conoscenza è libertà, la schiavitù è ignoranza". Lo ha dichiarato il mecenate Antonio Presti che ha aggiunto: "Oggi liberiamoci e proviamo a stare attenti e vigili da una schiavitù dell'algoritmo, che sicuramente non è un abbraccio di emozione. Questa mattina gli artisti, la popolazione, le scuole, i bambini, le mamme stanno dimostrando e confermando più che mai qual è il valore ancora oggi e il potere più importante che non è l'algoritmo o l'intelligenza artificiale, ma è l'abbraccio del cuore alla bellezza”. A chi gli ha chiesto cosa si prova di fronte alle 5.000 formelle che costituiscono la Porta di Pegaso create dai bambini di Librino, Presti ha risposto: “Il processo artistico restituisce non solo la condivisione ma anche la visione del futuro, perché è da più di 30 anni che io faccio questo lavoro a Librino ed è una semina costante, che ha trovato sempre nella condivisione la partecipazione di quattro generazioni. Noi oggi non parliamo qui per il workshop di una settimana, parliamo dell'impegno di una vita, di un artista che in nome della devozione ancora qui dopo 30 anni semina e il proprio cammino lo fa camminando sulla strada del cuore”.

—culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)