Amici 26, nuova edizione da oggi: anticipazioni, oltre a canto e ballo arriva lo sport

(Adnkronos) – Il talento non ha confini, ma richiede impegno, passione e sacrificio. È questo il messaggio che accompagna il ritorno di 'Amici', il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, pronto a riaprire le porte della sua scuola per la 26esima edizione. L'appuntamento è per oggi, domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5, quando prenderà il via una nuova stagione del programma prodotto da Fascino P.G.T. per Mediaset, da oltre vent'anni punto di riferimento per giovani artisti e aspiranti professionisti dello spettacolo. Al centro del programma ci saranno, come sempre, ragazzi e ragazze chiamati a trasformare la propria passione in una concreta opportunità professionale. Il percorso nella scuola sarà scandito da lezioni, prove, sfide e verifiche, in un contesto in cui il talento dovrà confrontarsi quotidianamente con disciplina, studio e determinazione. La grande domanda della nuova stagione è già lanciata: chi saranno i protagonisti di #Amici26? I nuovi allievi dovranno conquistare un posto nella scuola e dimostrare di avere le qualità necessarie per emergere davanti al pubblico e alla commissione artistica. La principale novità dell'edizione 2026 riguarda l'ampliamento delle discipline coinvolte. Accanto alle tradizionali categorie del canto e del ballo, infatti, faranno il loro ingresso anche alcune discipline sportive, aprendo il format a nuove forme di talento e di espressione personale. Ad accompagnare gli allievi nel loro percorso sarà una commissione composta da sei responsabili artistici: Amadeus, Rudy Zerbi, Samurai Jay, Ambra Angiolini, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Un gruppo che unisce esperienze e sensibilità differenti tra musica, spettacolo e formazione artistica. Con questa nuova edizione, Amici punta ancora una volta a raccontare il percorso di crescita di giovani talenti alle prese con una sfida che va oltre la competizione televisiva: trasformare ciò che amano fare nel proprio futuro professionale.

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