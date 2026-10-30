Femminicidi, più della metà degli orfani era presente al delitto. Indagine del progetto Respiro su 124 orfani presi in carico in 6 regioni

Più della metà aveva meno di nove anni quando è avvenuto il delitto, quasi uno su tre non ne aveva ancora compiuti sei. Nell’87,7 per cento dei casi documentati, l’autore del reato è un loro genitore e, al momento del delitto, più della metà dei bambini era in casa.

Questa la fotografia degli orfani di femminicidio che emerge dall’indagine del progetto ‘Respiro-Rete di sostegno per percorsi di inclusione e resilienza con gli orfani speciali’, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il rapporto è stato presentato oggi a Napoli in occasione dell’incontro ‘Orfani di femminicidio: lo Stato che c’è. Cinque anni del progetto Respiro.

La rilevazione raccoglie informazioni su 124 orfani, appartenenti a 78 nuclei familiari, presi in carico dal progetto in sei regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Respiro è un progetto realizzato dalla cooperativa sociale Irene ’95, capofila di una rete nazionale e territoriale che comprende Cismal, Save the Children Italia, Terre des Hommes Italia, Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Bari-Giovanni XXIII, Centro Famiglie Catania, Cestrim onlus, Cipm Sardegna, Consorzio Co.Re, Progetto Sirio, Centro antiviolenza Thamaia, Koinos coop. sociale, Associazione Sinapsi