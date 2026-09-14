Turismo: Indra Group, trasformazione presenza digitale Alto Adige, più 42% di prenotazioni grazie a nuovo hub

(Adnkronos) – Minsait, società di Indra Group, ha realizzato per Idm Südtirol Alto Adige, l’Agenzia per lo sviluppo e il marketing del territorio altoatesino, Suedtirol.info: un ecosistema digitale integrato che ridefinisce il modo in cui l’Alto Adige si presenta al mondo. Il nuovo hub riunisce in un’unica piattaforma i contenuti e i servizi digitali del territorio, accompagnando la transizione verso un portale unico che connette viaggiatori, operatori locali e contenuti del territorio, e diventando il punto di riferimento dell’intero ecosistema digitale altoatesino. La soluzione è stata sviluppata in collaborazione con Adobe, che ha messo a disposizione la propria tecnologia di gestione dei contenuti (Adobe Experience Manager as a Cloud Service) come motore dell’intera architettura. Il progetto nasce dall’esigenza di mettere ordine in un patrimonio di informazioni distribuito su molti canali e piattaforme diverse, trasformandolo in un’unica infrastruttura digitale coerente, accessibile e aperta ai mercati internazionali. La piattaforma gestisce i contenuti in più lingue, aggiorna automaticamente i siti tematici dei partner e garantisce un’immagine di marca uniforme su tutti i canali, inclusa l’app ufficiale dell’Alto Adige, che condivide con il portale gli stessi contenuti e servizi in tempo reale. I risultati parlano chiaro. Nei primi sei mesi dal go-live, suedtirol.info ha registrato un incremento del 51% del traffico sul portale, una crescita del 72% di nuovi visitatori, un incremento del 24% del volume delle richieste arrivate dal sito e un aumento del 42% delle prenotazioni. Il portale ha raggiunto eccellenti performance nelle metriche di indicizzazione Seo, assicurando la massima visibilità sui motori di ricerca internazionali, e ha migliorato in modo significativo l’accessibilità digitale, ampliando il numero di persone che possono fruirne. Per Michael Bernhart, Head Technologies di Idm Südtirol Alto Adige “con questo progetto abbiamo finalmente un’unica voce digitale per tutto il territorio. Non si tratta solo di un sito più moderno: è il punto di incontro tra chi vuole scoprire l’Alto Adige e chi lo abita, vi lavora, lo promuove ogni giorno. Grazie a questa piattaforma possiamo raggiungere i nostri ospiti in modo più coerente e personale, su tutti i mercati in cui operiamo, e offrire ai nostri partner locali una visibilità che prima richiedeva sforzi molto maggiori”. “Il progetto Idm Südtirol Alto Adige dimostra come la tecnologia, quando è progettata con la giusta visione, possa trasformare un territorio in un ecosistema digitale di eccellenza. Abbiamo costruito un'infrastruttura capace di connettere persone, contenuti e servizi in modo fluido e coerente, mettendo al centro l’esperienza del viaggiatore e valorizzando al contempo il patrimonio di ogni operatore locale. È esattamente il tipo di impatto che Minsait persegue ogni volta che affianca le istituzioni nel loro percorso di trasformazione digitale”, ha dichiarato Igino Di Lello, Head of IT Strategy & Web Portals di Indra Group in Italia. Il principio alla base del progetto è semplice: ogni contenuto viene creato una sola volta e pubblicato automaticamente su tutti i canali, il portale, l’app ufficiale e i siti tematici dei partner, sempre aggiornato e coerente, in ogni lingua. In questo modo si eliminano le duplicazioni e i team editoriali di Idm Südtirol Alto Adige possono lavorare in modo più rapido ed efficiente. Le immagini e i materiali multimediali sono ottimizzati per caricarsi velocemente e in modo leggero su qualsiasi dispositivo, dallo smartphone al computer. Attorno a questo nucleo, Minsait ha costruito un ecosistema di servizi pensati per accompagnare il viaggiatore in ogni fase del suo percorso: un sistema che ne riconosce le preferenze e personalizza le comunicazioni, dalla prima ricerca fino alla prenotazione; strumenti di analisi che aiutano a comprendere che cosa cercano gli utenti, sempre nel pieno rispetto delle normative sulla privacy; collegamenti affidabili e sicuri con i sistemi di prenotazione e con le piattaforme degli operatori locali, per garantire informazioni e disponibilità sempre coerenti, in ogni condizione. Particolare attenzione è stata dedicata al motore di ricerca, uno degli elementi più importanti del progetto. Oggi il portale comprende ciò che l’utente sta cercando, suggerisce i risultati mentre si digita, propone alternative utili anche quando una ricerca non dà esiti e riduce il numero di passaggi necessari per arrivare alla prenotazione. Il risultato è un’esperienza più intuitiva, che trasforma ogni ricerca in un’occasione per trovare con facilità ciò che si desidera. Fin dalle prime fasi, l’obiettivo è stato costruire una piattaforma che funzioni davvero per tutti: accessibile anche a chi utilizza tecnologie assistive e conforme ai principali standard internazionali di accessibilità, rapida su qualsiasi dispositivo e attenta al consumo di risorse digitali. Il risultato è un portale che non esclude nessun utente e offre un’esperienza fluida indipendentemente dal dispositivo o dalla connessione disponibile, riflettendo i valori di qualità e inclusività che contraddistinguono il brand Südtirol Premium. Il nuovo hub contribuisce al posizionamento dell’Alto Adige come uno degli habitat più attrattivi e sostenibili d’Europa. La piattaforma, inoltre, è stata progettata su standard aperti che ne assicurano l’autonomia e la libertà di evoluzione nel tempo, ed è pronta a crescere insieme al territorio, estendendosi in futuro a nuovi ambiti e servizi.

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