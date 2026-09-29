Marianopoli, il Consiglio comunale vota all’unanimità la mozione per dedicare una gradinata a Santina Cannella

Una gradinata nel cuore di Marianopoli potrà portare il nome di Santina Cannella. Nella seduta del 28 settembre 2026, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione presentata dai consiglieri di opposizione Calogero Vaccaro, Grazia Noto e Calogero Casucci, del gruppo Forza Democratica Marianopoli. L’atto impegna il Sindaco e la Giunta Municipale ad avviare il procedimento per intitolare alla giovane concittadina la gradinata che collega Piazza Garibaldi a Via Roma.

Il voto conclude una prima, lunga fase di un percorso iniziato diversi anni fa. Già nel dicembre 2020 Salvatore Lombardo aveva rivolto al Comune una proposta per valorizzare la memoria di Santina. Nel settembre 2023 lo scrittore Cataldo Lo Iacono, coautore con Lombardo del libro Ti bacio quando torno – Storia di Santina, aveva indicato pubblicamente quella gradinata come luogo particolarmente significativo da dedicarle. Durante una presentazione del volume a Villalba aveva richiamato un passaggio della storia: lo sguardo della madre che accompagna Santina mentre scende la scalinata, prima di vederla scomparire. Dare un nome a quel luogo, aveva spiegato, sarebbe stato un modo per impedire che la sua vicenda tornasse nell’oblio.

Raccogliendo quella proposta, il 15 settembre 2023 i consiglieri di Forza Democratica Marianopoli presentarono una prima mozione. La richiesta, però, non arrivò alla discussione del Consiglio. L’Amministrazione ritenne che la questione non rientrasse nelle competenze consiliari. Con una successiva nota, il gruppo di opposizione precisò che non chiedeva al Consiglio di disporre direttamente l’intitolazione, ma di impegnare Sindaco e Giunta ad avviare il procedimento previsto dalla normativa. Anche dopo quel chiarimento, la mozione non fu iscritta all’ordine del giorno.

Tre anni più tardi, i consiglieri Vaccaro, Noto e Casucci hanno ripresentato la proposta. Questa volta l’argomento è giunto in aula e ha ottenuto il consenso dell’intero Consiglio comunale. Tra il pubblico che ha assistito alla seduta vi era anche il coautore del libro Salvatore Lonbardo: una presenza significativa per una proposta alla quale il suo lavoro e le sue parole, assieme a quelle dell’altro autore Cataldo Lo Iacono, hanno dato impulso alla presentazione della proposta da parte dei consiglieri dell’opposizione Calogero Vaccaro, Grazia Noto e Calogero Casucci.

Santina Cannella era una studentessa di quindici anni. Fu uccisa l’8 marzo 1954 dopo essersi opposta alle pressioni dell’uomo che pretendeva di imporle una relazione. La sua storia parla della libertà di scegliere, del diritto allo studio e della dignità di una ragazza che voleva decidere della propria vita. Per molto tempo il suo ricordo è rimasto soprattutto nella memoria di chi aveva conosciuto quei fatti. Negli ultimi anni, il lavoro di ricerca e divulgazione di Salvatore Lombardo, Maria Lombardo e Cataldo Lo Iacono lo ha riportato all’attenzione pubblica.

Il libro Ti bacio quando torno – Storia di Santina è stato presentato in Sicilia e in altre città italiane. Alla vicenda sono state dedicate iniziative nelle scuole, rappresentazioni teatrali e musicali e momenti commemorativi. Un’aula del Liceo “Ruggero Settimo” di Caltanissetta, frequentato da Santina, porta il suo nome. Sono modi diversi di raccontare alle nuove generazioni chi fosse quella ragazza e perché la sua storia riguardi ancora il presente.

La mozione approvata ieri chiede che la gradinata sia intitolata a «Santina Cannella (1938–1954) – Studentessa vittima di femminicidio». Impegna inoltre l’Amministrazione a promuovere iniziative culturali ed educative per mantenere viva la sua memoria e diffondere una cultura del rispetto e del contrasto alla violenza contro le donne.

I consiglieri proponenti hanno espresso soddisfazione per l’approvazione unanime, arrivata dopo la mancata discussione della proposta del 2023. Il voto del Consiglio rappresenta un impegno condiviso; l’intitolazione sarà effettiva quando la Giunta avrà completato il procedimento amministrativo previsto. Allora la gradinata potrà diventare anche nel nome un luogo in cui Marianopoli ricorda Santina. Il gruppo consiliare Forza Democratica Marianopoli”