Avvocato aggredito con l’acido a Messina, fermata la ex cliente

È stata fermata la 47enne accusata di aver gettato dell’acido all’avvocato Pierfrancesco Broccio a Messina: la donna, accusata di lesioni aggravate, è stata fermata ieri sera dai carabinieri del comando provinciale di Catania, città dove è stata rintracciata. L’aggressione era avvenuta venerdì 25 settembre a Messina: la 47enne era una ex cliente dell’avvocato e gli aveva chiesto di incontrarlo per una consulenza legale. Il legale era andato alla stazione di Messina Centrale per prenderla in auto e portarla in studio: appena scesa dall’auto la donna avrebbe preso una bottiglietta dalla borsa gettandogli acido addosso per poi scappare a piedi. Il 58enne ha chiamato il 112 attivando i soccorsi e le indagini: dopo l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Messina Sud, sono partite le ricerche della donna, che nella serata di ieri è stata rintracciata in strada a Catania. (LaPresse)