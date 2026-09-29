Calabria, vince il candidato del Centrodestra, ma Vannacci supera il 10%

L’esito delle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati, svoltesi nel collegio di Reggio Calabria tra domenica 27 e lunedì 28 settembre 2026, si è chiuso con la vittoria della coalizione governativa. Il candidato di centrodestra Fabio Roscioli (nella foto), tesoriere di Forza Italia e avvocato vicino alla famiglia Berlusconi, ha ottenuto il 51,02% dei consensi, conquistando il seggio parlamentare. Il rappresentante dell’alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, Francesco Antonio Benedetto, ha raccolto il 36,59% delle preferenze, mentre la candidatura di Domenico Giannetta per il movimento Futuro Nazionale, guidato dall’eurodeputato Roberto Vannacci, si è attestata al 10,94% dei voti. A chiudere la competizione il candidato di Democrazia Sovrana Popolare, Francesco Toscano, fermatosi all’1,44%.

I dati resi noti dai servizi elettorali del Ministero dell’Interno registrano una sensibile contrazione della partecipazione popolare. L’affluenza definitiva si è attestata al 22,34% degli aventi diritto, contro il 49,40% rilevato nella medesima area territoriale in occasione delle precedenti consultazioni politiche. Il candidato eletto Fabio Roscioli ha commentato l’affermazione ringraziando la comunità locale e la dirigenza del proprio partito, citando il segretario nazionale Antonio Tajani, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il parlamentare Francesco Cannizzaro per il supporto offerto durante la campagna.

I commenti dei leader e la sfida politica

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione attraverso i propri canali istituzionali, sottolineando l’unione delle forze della maggioranza di governo nel superare l’ampia coalizione dell’opposizione. Dichiarazioni severe sono giunte dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che ha ribadito la centralità dell’amministrazione regionale rispetto ai tentativi di condizionamento esterno. La capogruppo dei senatori forzisti Stefania Craxi ha invece ridimensionato l’impatto della formazione concorrente, attribuendo la quota percentuale ottenuta al seguito personale del candidato locale.

Dall’altra parte del quadro politico, l’europarlamentare Roberto Vannacci ha difeso il risultato conseguito dalla neonata lista Futuro Nazionale, evidenziando il superamento della soglia del dieci per cento al primo test elettorale della forza politica. Le reazioni delle opposizioni mettono in luce il dato sul calo dei votanti nel territorio reggino, contestando l’entusiasmo della coalizione vincente di fronte all’astensionismo registrato dai dati del Governodurante lo spoglio delle sezioni