Scoperta discarica abusiva di scarti edili nel Siracusano

Una discarica abusiva di circa 6.500 metri quadrati, creata all’interno di un’azienda edile di Francofonte, in contrada Mastrocciardi, è stata scoperta e sequestrata nei giorni scorsi dalla guardia di finanza di Siracusa. L’indagine è partita da un sorvolo del territorio effettuato con un elicottero AW139 del Reparto aeronavale Sicilia, dotato di sistemi di telerilevamento di ultimissima generazione, grazie ai quali si è potuta individuare la vasta area recintata utilizzata come discarica. Le successive verifiche, eseguite dai finanzieri della Tenenza di Lentini, hanno permesso di constatare che il terreno utilizzato per lo stoccaggio incontrollato di rifiuti era di proprietà di una società operante nel settore delle costruzioni, totalmente priva delle autorizzazioni previste dalla normativa ambientale. All’interno i finanzieri hanno trovato rifiuti di varia natura (plastica, ferro e legno) nonché scarti di vernici e loro contenitori il cui deposito ed interramento indiscriminato nel tempo ha causato l’innalzamento del suolo di diversi metri rispetto ai fondi limitrofi. L’intera area è stata sottoposta a sequestro preventivo e il responsabile è stato denunciato a piede libero. Sono in corso ulteriori accertamenti tecnici per quantificare l’entità e la qualità dei rifiuti depositati illecitamente e rilevare l’eventuale contaminazione del sottosuolo e delle falde acquifere limitrofe. (Com/Sac/Dire)