Sicilia. Pistola, marijuana, peyote e due coccodrilli in casa: arrestato

Per i due coccodrilli di un anno, lunghi 45 centimetri e che in eta’ adulta possono arrivare a due metri di lunghezza, ha rimediato una denuncia, ma e’ stato arrestato per quel che “inseguendo” i coccodrilli i carabinieri gli hanno trovato in casa. L’operazione, che risale allo scorso fine settimana, ha portato nel Ragusano i militari del Nucleo Cites di Catania, che sospettavano la detenzione illecita da parte di un uomo di due esemplari di coccodrillo cubano.

Insieme ai colleghi del posto si sono recati a Santa Croce Camerina, e li’ hanno trovato i due coccodrilli, in buona salute, ma le sorprese sono arrivate dal controllo attento dell’abitazione, in cui aveva ricreato un clima tipico dell’Avana. All’interno della casa dell’uomo, un 53enne, i c’era un vero e proprio impianto serricolo: termostato, umidificatori e lampade led, per la coltivazione di un centinaio di piante di marijuana e 22 piante di peyote, un cactus allucinogeno. C’era anche un quantitativo importante di marijuana, circa due chili, oltre a una pistola calibro 9×19, un silenziatore, un serbatoio e 14 cartucce.

Ieri, accompagnato dal suo legale, l’avvocato Marco Comitini, l’uomo e’ comparso davanti al gip presso il Tribunale di Ragusa per l’udienza di convalida, al termine della quale il giudice ha convalidato l’arresto confermando la detenzione in carcere. I militari del Nucleo Cites intanto, hanno avviato la procedura di messa in sicurezza degli animali, che sono stati affidati alle cure dell’ospedale veterinario di Messina.