San Cataldo riconverte le cabine telefoniche in bibliocabine

A San Cataldo, tre vecchie cabine telefoniche, sottratte all’abbandono, vengono restituite alla cittadinanza sotto forma di “Bibliocabine”, strutture dedicate allo scambio libero di libri, che si ispirano a quelle già diffuse in Europa e in Italia.

Mercoledì mattina, il Comune inaugurerà ufficialmente le strutture telefoniche donate da TIM S.p.a.

Il programma prevede un raduno alle ore 10:00 presso il Palazzo di Città, seguito da un corteo che toccherà i tre punti di installazione strategici: Corso Sicilia (civico 71) e Corso Vittorio Emanuele (civici 2 e 61). L’iniziativa vedrà la partecipazione delle istituzioni locali, del consiglio comunale degli adulti e dei ragazzi, e della comunità studentesca del territorio.

Si tratta di un percorso di crescita culturale del centro urbano, che punta sul coinvolgimento attivo della cittadinanza e sulla valorizzazione di spazi aperti alla partecipazione collettiva.

L’idea è nata da una proposta del Consiglio Comunale dei Ragazzi, raccolta e promossa dall’assessora alla Cultura e vice sindaca Marianna Guttilla, che ha seguito l’iter progettuale e amministrativo.

<L’obiettivo, ha spiegato Marianna Guttilla, è stimolare la reciprocità, il rispetto dei beni comuni e il piacere della condivisione. Un libro dona nuova vita a chi lo legge e raddoppia il suo valore quando passa di mano in mano. Il ruolo delle istituzioni, ha aggiunto, deve essere quello di ascoltare le proposte dei più giovani e fornire gli strumenti concreti per trasformarle in realtà urbana>>

L’intervento ha previsto anche un allestimento grafico curato dall’assessora in collaborazione con professionisti del settore. L’obiettivo è stato quello di creare un attrattivo visivo capace di coinvolgere diverse fasce di pubblico attraverso tre temi guida: la fantasia, rappresentata da Alice nel Paese delle Meraviglie; l’arte della narrazione per immagini, con il mondo di Diabolik; e il concetto di libro come strumento di potere intellettuale, incarnato dai Supereroi della Marvel.

In concomitanza con l’apertura, l’assessorato alla Cultura lancerà la campagna di sensibilizzazione “Inchiostro Magico: la magia raddoppia quando doni il tuo libro!“. <<Questo progetto, ha infine detto l’assessora alla Cultura, dimostra come la determinazione amministrativa possa convertire un elemento di arredo urbano obsoleto in un presidio di cultura e condivisione>>.