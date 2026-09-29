Sicilia, Anas: lavori al cavalcavia Gelso Bianco sulla tangenziale ovest di Catania, chiusure notturne dal 5 al 16 ottobre delle rampe dello svincolo A19

Per consentire gli interventi di manutenzione del cavalcavia Gelso Bianco, situato al km 15,390 del raccordo autostradale RA15 “Tangenziale Ovest di Catania”, dal 5 al 16 ottobre saranno chiuse al traffico, in orario notturno, le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo A19, sia in direzione Siracusa sia in direzione Messina. Le limitazioni saranno in vigore nella fascia oraria compresa tra le 21:30 e le 6:00 del giorno successivo e interesseranno le rampe tra i km 15,300 e 15,450 in direzione Siracusa e tra i km 15,460 e 15,300 in direzione Messina.

Gli interventi prevedono la sostituzione dei giunti di dilatazione ammalorati del cavalcavia in entrambe le carreggiate. Le lavorazioni saranno eseguite in orario notturno per contenere i disagi alla circolazione. Durante le chiusure, il traffico sarà indirizzato lungo i percorsi alternativi segnalati sul posto. In corrispondenza delle aree interessate saranno inoltre istituiti il limite di velocità di 60 km/h e il divieto di sorpasso. Anas invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare i limiti di velocità.