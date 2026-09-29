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Bompensiere. Nuovo Atm Postamat a disposizione dei cittadini per il prelievo di denaro contante

Redazione 1

Bompensiere. Nuovo Atm Postamat a disposizione dei cittadini per il prelievo di denaro contante

Mar, 29/09/2026 - 17:33

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BOMPENSIERE. l’Ufficio postale di Bompensiere è dotato di un nuovo ATM Postamat, a disposizione dei cittadini per tutte le operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e carte Postepay e pagamento dei bollettini di conto corrente postale.

Il nuovo sportello automatico di via Aldo Moro è un modello di nuova generazione installato nell’ambito del progetto Polis, l’iniziativa di Poste Italiane che promuove la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. L’ATM Postamat è dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito. È inoltre dotato di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite qr code ed è disponibile tutti i giorni della settimana 24 ore su 24.

Il Postamat di ultima generazione può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

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