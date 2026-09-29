Berlusconi, oggi sarebbero stati 90 anni: il giorno in cui l’Italia ricorda il Cavaliere

Certe figure non escono mai davvero dalla scena pubblica, perché la loro storia si confonde e si intreccia indissolubilmente con quella del Paese. Oggi, 29 settembre 2026, Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni.

A distanza di oltre tre anni dalla sua scomparsa, la data odierna offre l’occasione di riflettere sull’impatto a lungo termine di un uomo che, nel bene e nel male, ha radicalmente ridisegnato il volto dell’Italia moderna. Non un semplice politico o un imprenditore di successo, ma il pioniere di una rivoluzione culturale, mediatica ed economica che ha segnato la fine del Novecento e l’inizio del nuovo millennio.

Dalla “Milano 2” alle antenne che hanno unito l’Italia

Difficile comprendere il fenomeno Berlusconi senza partire dalle sue radici milanesi e dalla sua straordinaria vena visionaria. Negli anni ’70 e ’80, il “Cavaliere” ha intuito prima di chiunque altro la potenza dei media e del mattone. La costruzione di Milano 2 non fu solo un capolavoro di ingegneria urbanistica, ma il laboratorio di un nuovo modo di vivere e concepire gli spazi comunitari.

Poco dopo, la grande intuizione della televisione commerciale. Rompendo il monopolio statale, la nascita di Fininvest e delle reti Mediaset ha trasformato le abitudini degli italiani, sdoganando un nuovo linguaggio visivo, fatto di intrattenimento di massa, pubblicità e spettacolo. Entrare nelle case degli italiani attraverso lo schermo televisivo significava già, in un certo senso, fare politica attiva, anticipando i gusti e i desideri di un Paese in profonda trasformazione.

La “Discesa in campo” e il ribaltamento della politica

Il 1994 rappresenta lo spartiacque definitivo. Di fronte a un vuoto istituzionale e a un sistema politico in frantumi dopo Tangentopoli, Berlusconi compie il passo che cambia la storia repubblicana: la discesa in campo.

Con quel celebre video in VHS e la fondazione di Forza Italia, non si limitò a vincere le elezioni, ma inventò una nuova grammatica della comunicazione politica. Portò il marketing, la cura dell’immagine, la centralità dello slogan e il contatto diretto con i cittadini al centro del dibattito pubblico. Per trent’anni è stato il perno indiscusso della Seconda Repubblica, capace di polarizzare l’opinione pubblica come nessun altro: amato in modo viscerale dai suoi sostenitori, che vedevano in lui il difensore della libertà d’impresa e del ceto medio, e ferocemente osteggiato dai suoi detrattori.

Il “Presidentissimo” e il sogno globale

Non si può celebrare Silvio Berlusconi senza menzionare il suo straordinario trentennio alla guida del Milan. Sotto la sua presidenza, i rossoneri sono diventati il club più titolato al mondo, dominando in Italia e sollevando al cielo le Coppe dei Campioni e le Intercontinentali più memorabili. Il “Milan dei record” fu la proiezione su scala internazionale del suo stesso modo di intendere il successo: grandioso, spettacolare, vincente.

L’eredità di una visione

Oggi, a novant’anni dalla nascita, il giudizio storico su Silvio Berlusconi resta complesso, stratificato e aperto al dibattito. Ma nessuno può negare che l’Italia di oggi — nella sua cultura pop, nella struttura della sua economia, nella comunicazione e nella politica — porti in modo indelebile la sua firma.

Un leader che ha vissuto più vite in una sola, capace di reinventarsi continuamente e di lasciare un segno profondo nel DNA del nostro Paese.