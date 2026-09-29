A Caltanissetta approda il Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2026, appuntamento giovedì 1 ottobre con “Passione Flamenco – Il rito della luce”

CALTANISSETTA – Nell’ambito di una stagione trionfale segnata da un’affluenza di pubblico senza precedenti e un successo di critica straordinario, il Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2026 prolunga la sua narrazione spettacolare e approda a Caltanissetta. Giovedì 1 ottobre, alle ore 21:00, la prestigiosa cornice del Teatro Rosso di San Secondo farà da palcoscenico a “Passione Flamenco – Il rito della luce”, atteso appuntamento con il celebre Corpo di Ballo Flamenco di Madrid.

Promosso con dedizione dal Coro Lirico Siciliano, il Festival conferma la sua forte vocazione eclettica e multidisciplinare, capace di far dialogare il grande repertorio lirico d’opera con le eccellenze artistiche mondiali. Dopo i trionfi estivi dedicati al melodramma, alla musica d’autore e alle colonne sonore, l’arte della danza e la disciplina del corpo si fondono a Caltanissetta in un rito ancestrale di straordinaria forza espressiva e visuale.

Sotto la direzione artistica di Isabel Ponce, lo spettacolo propone un viaggio sensoriale e travolgente nell’anima della Spagna più autentica. I celebri bailaores Alejandro Molinero, Alberto Ortiz, Carla Martinez e Arancha Hoyos daranno corpo e vita alle multiformi sfaccettature del folklore iberico: dalle festose bulerías all’eleganza delle sevillanas, fino all’incalzante drammaticità della farruca. Ad accompagnare la danza, il virtuosismo della chitarra di Jorge Castellanos, le percussioni di Adam Fernández e il canto profondo dei cantaores Emilio Silva e Angel Lopez de Toro.

L’appuntamento al Teatro Rosso di San Secondo rappresenta una tappa fondamentale nel tour di chiusura d’autunno della kermesse, riaffermando il Festival Lirico dei Teatri di Pietra come polo primario di attrazione culturale e laboratorio di bellezza universale per l’intera Sicilia.