Ciclista perde la vita dopo essere finito sotto un camion

Tragedia della strada a Palermo. Qui un giovane, in sella ad una bicicletta elettrica, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un tir all’incrocio tra viale Strasburgo e via Belgio. Secondo una prima sommaria ricostruzione, la vittima sarebbe rimasta schiacciata dal mezzo pesante mentre questo stava effettuando una manovra di svolta.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118, ma per il ciclista ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano in quanto è deceduto a seguito dell’incidente. (foto Rai News)