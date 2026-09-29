Caltanissetta. I complimenti del Sindaco Walter Tesauro al neo eletto Capitano della Real Maestranza Salvatore Fiocco

CALTANISSETTA. Il Sindaco Walter Tesauro, a nome di tutta l’amministrazione comunale, si complimenta con il Maestro Marmista Salvatore Fiocco, per l’elezione a Capitano della Real Maestranza di Caltanissetta per l’anno 2027.

“Il Capitano della Real Maestranza, per la città di Caltanissetta, è il simbolo del servizio, della responsabilità e dell’identità. Si impegna, insieme a tutti i maestri delle 10 categorie, a raccontare la tradizione del nostro territorio e la nostra antica vocazione. Auguro al Maestro Fiocco di poter svolgere il suo incarico proiettandosi verso le future generazioni pur preservando la continuità con il passato. Gli artigiani rappresentano la forza motrice del lavoro”

Il Capitano Salvatore Fiocco questa sera, come tradizione, seguirà la processione del Santo Patrono San Michele Arcangelo insieme alle cariche capitanali elette: lo scudiero Gaspare Corbo, l’Alfiere Maggiore Roberto Corbo, l’Alabardiere Alfonso Corbo, il Portabandiera storico Giancarlo Salerno e il Portabandiera Massimo Bugia.