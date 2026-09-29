Serradifalco. Per il 2° anno consecutivo Emanuele Miraglia protagonista ai Ludi Pompeiani assieme a Jeison Geraci

SERRADIFALCO. Per il secondo anno consecutivo Emanuele Miraglia, docente appassionato di ricostruzioni storiche dell’antica Roma, è stato ai Ludi Pompeiani. Quest’anno con la Legio X è stato protagonista dell’evento di rievocazione storica all’interno del parco archeologico di Pompei.

L’aspetto suggestivo dell’evento è stato che c’era un campo militare con didattiche nell’area dell’anfiteatro. All’interno sono state anche effettuate delle simulazioni di manovre militari fatte dagli stessi legionari. Ci sono stati anche combattimenti gladiatori e danze antiche. Nell’occasione sono stati due i serradifalchesi presenti: Emanuele Miraglia e Jeison Geraci, un giovane che si è appassionato a questo mondo e che, da alcuni anni, segue lo stesso Emanuele Miraglia nei suoi eventi e percorsi di ricostruzione storica di eventi dell’Antica Roma.

“Anche se eravamo sotto le insegne di un’altra legione – ha concluso Emanuele Miraglia – entrambi facciamo parte del nuovo gruppo costituitosi a Serradifalco da me e Giovanni Nuccio, insieme a un’altra dozzina di giovani a cui ho trasmesso questa passione”.