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Caltanissetta. Evento di spessore il concerto della Giovane Orchestra Sicula in onore del Patrono San Michele

Redazione 1

Caltanissetta. Evento di spessore il concerto della Giovane Orchestra Sicula in onore del Patrono San Michele

Lun, 28/09/2026 - 15:27

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CALTANISSETTA. Il Questore della provincia di Caltanissetta Marco Giambra, alla presenza del Prefetto Licia Donatella Messina e di altre autorità civili e militari, ha partecipato al concerto della Giovane Orchestra Sicula, diretta dal Maestro Raimondo Capizzi, nella Cattedrale Santa Maria La Nova di Caltanissetta “In Honerm Sancti Michaelis”, Patrono di Caltanissetta e della Polizia di Stato.

L’evento è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, in collaborazione con la Polizia di Stato, la Diocesi di Caltanissetta ed il Liceo Musicale Manzoni Juvara ed ha riscosso un significativo successo in termini non solo di pubblico ma anche di qualità musicale.

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