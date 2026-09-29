Sicilia, con la bici elettrica finisce sotto un camion: morto. Mezzo pesante sollevato dai vigili del fuoco per estrarre la vittima

Giorgio Bianchini, 36 anni di Bagno a Ripoli (Firenze), è morto in un incidente a Palermo nell’incrocio tra via Belgio e viale Strasburgo. Era alla guida di una bici elettrica finita sotto un camion. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale. I pompieri hanno sollevato il mezzo, che trasportava sale, con la gru per estrarre il corpo della vittima.