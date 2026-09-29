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Sicilia, con la bici elettrica finisce sotto un camion: morto. Mezzo pesante sollevato dai vigili del fuoco per estrarre la vittima

Redazione

Sicilia, con la bici elettrica finisce sotto un camion: morto. Mezzo pesante sollevato dai vigili del fuoco per estrarre la vittima

Mar, 29/09/2026 - 16:25

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Giorgio Bianchini, 36 anni di Bagno a Ripoli (Firenze), è morto in un incidente a Palermo nell’incrocio tra via Belgio e viale Strasburgo. Era alla guida di una bici elettrica finita sotto un camion. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale. I pompieri hanno sollevato il mezzo, che trasportava sale, con la gru per estrarre il corpo della vittima.

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