Caltanissetta, “Popolare”: il 3 e 4 ottobre apre la nuova sede del PD

Popolare è il titolo dell’iniziativa con cui, sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Circolo del PD nisseno aprirà alla città le porte della sua nuova sede.

Il nome è anche un obiettivo politico: costruire un partito di popolo, vicino alle persone, autenticamente radicato nella nostra città. Anche per questo la nuova sede si trova nel cuore del centro storico, in via Berengario Gaetani.

Ma popolare non è solo un aggettivo. È anche un verbo, e racconta un’altra ambizione: riabitare la nostra città, far rivivere i suoi luoghi, contrastarne l’abbandono. È questo il filo conduttore delle due giornate.

Sabato 3 ottobre, ore 17:00

Si comincia con l’intitolazione del Circolo a Giancarlo La Rocca, insieme alla sua famiglia. Vogliamo che la nostra casa porti il suo nome perché il suo impegno e il suo legame con Caltanissetta siano ancora oggi un esempio per la nostra comunità.

Seguiranno due tavole rotonde, con interventi di rappresentanti del mondo sindacale, del terzo settore e della società civile. I temi scelti si inseriscono nel quadro della proposta politica che il Circolo porta avanti da tempo.

Infatti, la prima tavola rotonda è dedicata al welfare e a cosa significa vivere a Caltanissetta oggi: vivibilità, infanzia, anziani e disabilità. Sono temi su cui ci siamo già impegnati, dalle politiche per l’infanzia alla vicenda degli ASACOM, che abbiamo affrontato lo scorso anno. Ne parleremo con l’On. Giovanna Iacono.

La seconda tavola rotonda riguarda lavoro e sviluppo economico. Fa parte del percorso che da mesi dedichiamo alle aree industriali: lo abbiamo portato anche alla Festa dell’Unità provinciale, e ha dato vita a un’interrogazione regionale già depositata sulle zone industriali. Ne parleremo con l’On. Dario Safina.

Domenica 4 ottobre, ore 17:00

La seconda giornata si apre con un’assemblea popolare dedicata alla nostra città: un dibattito aperto al contributo di professionisti, tecnici e rappresentanti delle forze politiche. L’obiettivo è gettare le basi per un’analisi seria e strutturata delle condizioni delle aree interne, e fare di questo incontro l’inizio di un percorso condiviso.

Le conclusioni saranno affidate al Segretario regionale del PD, Anthony Barbagallo, in dialogo con i rappresentanti regionali del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, e di Sinistra Italiana, Pierpaolo Montalto. Modera Ivana Baiunco.