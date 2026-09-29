I mussomelesi di Milano hanno festeggiato la Madonna dei Miracoli che, da dieci anni,  si venera nella chiesa di San Giuseppe della Pace.



8 settembre: Una data assai cara ai mussomelesi e particolarmente con tanta nostalgia da parte dei non residenti. Fu proprio la nostalgia, il forte desiderio dei paesani trasferitisi a Milano che, prima in pochi e poi in tanti, azzardarono l’idea persino di cunnùciri la statua di la Bedda Matri ‘Mraculi anche attraverso le vie di Milano. Un sogno che avevano coltivato in pochi ma che ben presto riuscì a contagiare altri mussomelesi che con l’impegno e con la ferrea determinazione dei loro pionieri quel sogno lo fecero diventare realtà. E proprio quest’anno ricorre il decennale da quel 2016, allorquando per la prima volta i mussomelesi di Milano hanno festeggiato e tuttora festeggiano, in una data mobile di settembre, la Madonna dei Miracoli. Sono dieci anni che la “ninaredda” accompagna la statua della Madonna dei Miracoli, commissionata appositamente e che si venera nella chiesa di San Giuseppe della Pace a Milano. Va sottolineato che da 10 anni , alla festa, partecipano le delegazioni dei Comuni di Mussomeli e di Milano sia alle celebrazioni in chiesa che alla processione per le vie della città. E quest’anno, esattamente, domenica scorsa, presso la chiesa San Giuseppe della Pace, alla celebrazione della messa hanno partecipato la vice sindaca di Milano Anna Scavuzzo ed il vice sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania. Carabinieri in alta uniforme. la banda musicale. Una processione guidata dal clero e al rientro c’è stata la clebrazione eucaristica dell’Arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini. Sono stati presenti il presidente emerito del comitato Francesco Mancuso, il presidente Enzo Spoto, Enzo Tulumello, Vincenzo Piazza e Vincenzo Di Maria.



