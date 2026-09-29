Scoperti e sequestrati allo Zen di Palermo 17 chili di droga, arrestata una coppia

Scoperti e sequestrati a Palermo, nel quartiere Zen 2, 17 chili di droga. Il carico è stato intercettato dai carabinieri della stazione San Filippo Neri nell’abitazione di una coppia formata da un 53enne e da una 40enne. I carabinieri, insospettiti dai movimenti anomali nei pressi della casa, in via Rocky Marciano, sono entrati per una perquisizione. Scoperti 16 involucri termosaldati contenenti cocaina, ricavati da un’unica grossa pietra, e un panetto della stessa sostanza, per un peso complessivo di oltre due chili: erano stati nascosti all’interno di una coperta. Trovati anche 155 panetti di hashish, per un peso complessivo che supera i 15 chili: questi erano in una busta all’interno di un frigorifero. La coppia è stata arrestata e il gip ha convalidato gli arresti disponendo solo per il marito i domiciliari. (Com/Sac/Dire)