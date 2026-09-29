Berlusconi, Schifani: “Appartiene alla storia e ha contribuito a cambiarla”

“Ci sono persone che appartengono alla storia e altre che, quella storia, hanno contribuito a cambiarla. Silvio Berlusconi è stato entrambe le cose”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un post Facebook. “Ha avuto il coraggio di rompere schemi consolidati, di credere nel futuro e di affrontare ogni sfida con una determinazione che ne ha accompagnato tutta la vita – aggiunge -. Ho avuto il privilegio di condividere con lui una parte importante del mio percorso politico e istituzionale e di conoscerne da vicino la passione, l’energia e la straordinaria capacità di guardare sempre avanti. Nel tempo mi ha trasmesso insegnamenti umani che vanno oltre la politica e che conservo: l’importanza di credere nelle proprie idee, di non arrendersi davanti agli ostacoli. Oggi lo ricordiamo nel giorno del suo novantesimo compleanno, con affetto e gratitudine per ciò che ha rappresentato e per ciò che ha lasciato all’Italia – conclude Schifani -. Buon compleanno, Presidente. Il tuo ricordo continua a vivere”