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Sicilia. Sanità, Lorefice(M5S): “Sabato manifestazione a Gela, il diritto alle cure non può dipendere da dove si vive”

Redazione 3

Sicilia. Sanità, Lorefice(M5S): “Sabato manifestazione a Gela, il diritto alle cure non può dipendere da dove si vive”

Mar, 29/09/2026 - 10:08

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Roma, 29 set. – “La sanità è un diritto, non un privilegio. Sabato 3 ottobre, alle 10, saremo davanti all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela per difendere un presidio essenziale e chiedere cure pubbliche, adeguate e accessibili a tutti. Invito la città e chiunque voglia a partecipare: la difesa della sanità pubblica riguarda ciascuno di noi”. Lo dichiara sui social il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.

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