Sicilia. Sanità, Lorefice(M5S): “Sabato manifestazione a Gela, il diritto alle cure non può dipendere da dove si vive”





Roma, 29 set. – “La sanità è un diritto, non un privilegio. Sabato 3 ottobre, alle 10, saremo davanti all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela per difendere un presidio essenziale e chiedere cure pubbliche, adeguate e accessibili a tutti. Invito la città e chiunque voglia a partecipare: la difesa della sanità pubblica riguarda ciascuno di noi”. Lo dichiara sui social il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.