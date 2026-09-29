Ripristinati i voli all’aeroporto di Catania dopo lo stop di questa mattina, inizialmente fissato fino alle 15, deciso a causa dell’attività dell’Etna. Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, in una nota, comunica che “a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da Red a ORange, sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania con effetto immediato”.(LaPresse)
Etna, Sac: ripristinati i voli all’aeroporto di Catania
Mar, 29/09/2026 - 10:37
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