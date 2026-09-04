Gasperini “Innamorato della Roma, Dybala non ha niente di particolare”

ROMA (ITALPRESS) – “Dybala? Non ha avuto niente di particolare, gli esami non hanno evidenziato problemi. Oggi prova, è importante che si senta sicuro di poter giocare e che sia tranquillo, è una settimana con tre partite importanti in cui bisogna essere al meglio della condizione”. Lo ha detto l’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta all’Olimpico, a proposito delle condizioni dell’attaccante argentino, alle prese con un affaticamento.

“E’ una settimana con tre partite importanti in cui bisogna essere al meglio della condizione – ha aggiunto il mister giallorosso – Ndicka sta molto meglio, credo che domani sarà della partita. Oggi proverà anche lui. Bisogna verificare che tutti abbiano recuperato bene. Pellegrini ha iniziato a fare qualcosa con il gruppo, è un bel segnale, ma per rivederlo in partita bisognerà aspettare la gara contro l’Inter o la prima dopo la sosta”. “Sono innamorato di questo gruppo e di questi giocatori – ha proseguito Gasp – Questo è un ambiente dove hai piacere a venire, dove non ci sono screzi, ed è straordinario vedere con quanto piacere si allenino, nonostante il caldo e la fatica. Il merito è dei giocatori. Indipendentemente dai risultati, il nostro è un ambiente molto sano”.

“Questa esperienza mi ha arricchito, sono arrivato in un ambiente molto diverso dopo nove anni di grandi soddisfazioni e integrazione con l’ambiente di Bergamo – ha sottolineato ancora Gasperini, grande ex della sfida di domani – Non è stata una scelta facile, ma sono felice di averla fatta. In quel momento non c’erano più le condizioni per dare qualcosa di più. Da parte mia, sempre con grande riconoscenza e rispetto, avevo voglia di sentirmi di nuovo vivo. E la piazza di Roma è stata il massimo perchè è quella che ti motiva e stimola”. “Intervenire sul mercato degli svincolati? Penso sia molto difficile, non so quali possono essere le opportunità ma non ci conterei moltissimo. Salah-Eddine? Ha avuto parecchie opportunità, almeno 3-4, che lui ha rifiutato. Per la Roma ho già fatto delle scelte dal punto di vista tecnico e lui non rientra tra i piani”, ha concluso Gasp.

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