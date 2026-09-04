Serpente nella cappelliera durante il volo Lampedusa-Palermo

Un piccolo serpente è stato individuato a bordo di un aereo in servizio sulla tratta Lampedusa- Palermo . La scoperta è avvenuta prima dell’atterraggio, quando il rettilile è comparso nella cappelliera del velivolo, attirando l’attenzione delle persone presenti in cabina.

Una volta arrivato all’aeroporto di Palermo , sull’aereo sono saliti i carabinieri della Stazione aeroporto di Palermo insieme agli agenti del Distaccamento Cites di Punta Raisi. Gli operatori hanno recuperato l’animale e lo hanno messo in sicurezza, consentendo di gestire la situazione senza ulteriori particolari conseguenze.

Il recupero dopo l’arrivo

Secondo i primi accertamenti, il serpente sarebbe un colubro dal cappuccio , nome scientifico Macroprotodon cucullatus. Si tratta di un esemplare di piccole dimensioni, appartenente ad una specie caratterizzata da abitudini crepuscolari e tipiche della fauna di Lampedusa .

L’isola rappresenta l’unico luogo in Europa dove è documentata una popolazione di questa specie. Il colubro dal cappuccio può mostrarsi molto combattivo quando viene catturato, ma il suo veleno è considerato pressoché innocuo per l’uomo . Il rettile è stato quindi affidato alle procedure di messa in sicurezza da parte del personale intervenuto, dopo il ritrovamento nell’aeromobile.

Una specie presente sull’isola

La presenza del serpente a bordo ha richiesto l’intervento congiunto dei militari dell’Arma e degli agenti specializzati nel controllo della fauna tutelata. Gli accertamenti iniziali hanno permesso di ricondurre l’animale alla specie che vive a Lampedusa, mentre il recupero è stato effettuato nello scalo di Punta Raisi , al termine della tratta aerea.