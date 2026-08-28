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Tragedia a Palermo, bimba di 2 anni annega in piscina

Redazione

Tragedia a Palermo, bimba di 2 anni annega in piscina

Ven, 28/08/2026 - 12:07

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Una bimba di due anni e mezzo è morta annegando ieri in piscina in via Villagrazia a PALERMO. La piccola era in compagnia dei genitori e di un’altra famiglia e stava trascorrendo una serata in un’abitazione dove c’era una piscina soprelevata. La piccola si è immersa. Pare che nessuno se nei sia accorto. E’ stato lanciato l’allarme quando già non si muoveva più. I sanitari del 118 l’hanno trasportata in ospedale ma non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dai carabinieri. La procura ha disposto il sequestro della salma per eseguire l’autopsia. (

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