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Straniero pluripregiudicato inviato al CPR di Caltanissetta dal questore di Catanzaro

Redazione

Straniero pluripregiudicato inviato al CPR di Caltanissetta dal questore di Catanzaro

Ven, 28/08/2026 - 16:07

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Un cittadino straniero con numerosi precedenti penali e’ stato accompagnato nel Centro di permanenza per i rimpatri diCALTANISSETTA su disposizione del Questore di Catanzaro. L’uomo e’ risultato irregolarmente presente sul territorio nazionale grazie all’attenta attivita’ di monitoraggio della popolazione detenuta svolta dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro. Dagli accertamenti e’ emerso, in particolare, che l’uomo era gravato da numerosi precedenti penali, quindi da condanne definitive per furto aggravato, estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, evasione, rapina aggravata e porto abusivo di armi. Valutata la concreta pericolosita’ sociale del soggetto, il Questore di Catanzaro ha disposto il trattenimento nel cpr siciliano per le successive procedure di espulsione e i successivo rimpatrio.

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