Violentissimo impatto tra auto e moto: centauro 27enne perde la vita nel tragico scontro

Non ce l’ha fatta il giovane di 27 anni rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale avvenuto lungo la È morto all’ospedale di Bassano del Grappa (Vicenza) un giovane coinvolto in un incidente stradale avvenuto strada statale 47 della Valsugana a Rosà (Vicenza).

Il 27enne era in sella alla sua moto che si è schiantata contro un’auto. L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo. Ad avere la peggio è stato il giovane le cui condizioni sono apparse, da subito, critiche ai soccorritori del 118 intervenuti sul posto.

Il centauro è stato trasportato al pronto soccorso del San Bassiano in condizioni critiche; e in ospedale è poi deceduto. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.