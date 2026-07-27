Marianopoli. Contrada Noce: perché il collaudatore statico “in corso d’opera” è stato nominato solo a lavori strutturali quasi ultimati? Forza Democratica chiede chiarimenti

MARIANOPOLI. Riceviamo e pubblichiamo nota del consigliere comunale di opposizione Calogero Vaccaro in merito ai lavori di consolidamento di contrada Noce.

“Il Gruppo Consiliare Forza Democratica Marianopoli, attraverso il Consigliere Comunale Calogero Vaccaro, ha presentato una formale richiesta di chiarimenti e di accesso agli atti in merito ai lavori di consolidamento del territorio comunale in Contrada Noce, intervento finanziato con fondi del PNRR per un importo complessivo di 1 milione di euro.

Al centro della richiesta vi è un aspetto che merita di essere chiarito: l’incarico di collaudo statico in corso d’opera risulta essere stato affidato soltanto il 22 luglio 2026 (DRS Reg. Gen. n° 167 del 22.7.2026), quando, secondo quanto documentabile, le principali lavorazioni strutturali risultavano già eseguite.

La normativa prevede che il collaudatore venga nominato contestualmente al deposito della denuncia delle opere strutturali, affinché possa seguire l’esecuzione delle strutture e verificare direttamente quelle lavorazioni che, una volta completate e coperte, non sono più materialmente ispezionabili.

La richiesta presentata non contiene contestazioni né giudizi anticipati, ma pone una serie di domande precise: perché la nomina è avvenuta solo adesso? Chi ha assunto questa decisione? Con quale atto è stata motivata? Sono stati acquisiti pareri tecnici o legali? Il collaudatore potrà svolgere efficacemente le verifiche previste dalla legge se parte delle opere strutturali risulta già ultimata?

Oltre a questi aspetti, sono stati richiesti chiarimenti anche su alcune incongruenze riscontrate nella determinazione di affidamento dell’incarico, riguardanti il richiamo della normativa applicata e la gestione dei codici identificativi di gara (CIG), al fine di consentire una piena ricostruzione dell’iter amministrativo e contabile.

Contestualmente è stata richiesta la trasmissione dell’intera documentazione tecnica relativa all’intervento: dalla denuncia delle opere strutturali agli stati di avanzamento dei lavori, dal giornale dei lavori alle certificazioni dei materiali, fino agli eventuali pareri e alle relazioni che hanno portato al differimento della nomina del collaudatore.

«Non si tratta di alimentare polemiche – dichiara il Consigliere Comunale Calogero Vaccaro – ma di esercitare il ruolo di controllo che la legge attribuisce ai consiglieri comunali. Quando si realizzano opere pubbliche finanziate con risorse del PNRR e destinate alla sicurezza del territorio, ogni fase del procedimento deve essere pienamente trasparente e conforme alle norme. I cittadini hanno il diritto di sapere se tutti gli adempimenti previsti siano stati rispettati e, qualora vi siano state scelte diverse da quelle ordinariamente previste, di conoscerne le motivazioni. Per questo abbiamo chiesto risposte puntuali e la trasmissione di tutta la documentazione utile a verificare il corretto svolgimento dell’intervento.»

L’istanza è stata indirizzata al Sindaco, all’Assessore ai Lavori Pubblici, al Responsabile Unico del Progetto, al Direttore dei Lavori e al Collaudatore, ed è stata trasmessa per conoscenza anche al Segretario Comunale, al Genio Civile di Caltanissetta e al Prefetto.

Forza Democratica Marianopoli, ove le verrà permesso (!), continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione della vicenda, nella convinzione che trasparenza, rispetto delle regole e sicurezza delle opere pubbliche rappresentino principi irrinunciabili nell’interesse dell’intera comunità“.

Consigliere comunale Calogero Vaccaro.