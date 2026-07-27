San Cataldo. Il 28 luglio lutto cittadino per la scomparsa del capo reparto dei Vigili del Fuoco Alessandro Marchì

SAN CATALDO. Martedì 28 Luglio 2026, come annunciato la scorsa settimana, a San Cataldo è stato proclamato il Lutto Cittadino in segno di profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Alessandro Marchì, deceduto nell’adempimento del proprio dovere mentre operava per proteggere la nostra terra e la nostra comunità. Lo ha annunciato il sindaco Gioacchino Comparato.

I funerali si terranno domani alle ore 10:30 presso la Chiesa Cattedrale di Caltanissetta. In concomitanza con la giornata di lutto cittadino sono previste bandiere a mezz’asta: esposte in tutti gli edifici comunali, pubblici e nelle sedi delle Istituzioni. Sospensione di eventi e spettacoli: sono sospese tutte le manifestazioni pubbliche e gli spettacoli programmati per la giornata del 28 Luglio 2026.

Inoltre si invitano la cittadinanza, le attività commerciali e quelle produttive ad astenersi da comportamenti o attività contrastanti con il carattere del lutto cittadino, soprattutto durante lo svolgimento delle esequie funebri. Tutta la comunità si stringe al dolore della famiglia Marchì.