Notti di BCsicilia, “Ascesa e caduta di una generazione e dei suoi sogni”: il 28 luglio incontro pubblico per raccontare gli anni ’90 nelle Madonie

C’è stata una generazione che, negli anni Novanta, ha creduto che la cultura, l’impegno civile e la partecipazione potessero cambiare il volto delle Madonie. A quella stagione, ai suoi ideali e alle sue contraddizioni è dedicato l’incontro pubblico “Ascesa e caduta di una generazione e dei suoi sogni”. Un decennio che vide nascere esperienze di straordinario impegno civile, culturale e sociale. L’iniziativa intende ricostruire, attraverso le testimonianze dirette dei protagonisti, una stagione che vide tanti giovani impegnati attorno alla rivista Espero, all’Associazione Progetto Gangi, al Gruppo Adelphi di Caltavuturo, fondato da padre Lorenzo Marzullo, all’Associazione Il Ponte di Montemaggiore Belsito e a numerose altre realtà diffuse nel Comprensorio Termini Imerese, Cefalù, Madonie. L’incontro è un primo momento di confronto finalizzato alla pubblicazione di un volume dedicato a quell’esperienza. Anni di entusiasmo, di partecipazione e di forte impegno antimafia, vissuti nel drammatico contesto segnato dalle stragi di Falcone e Borsellino: un periodo difficile ma straordinariamente fecondo, che ha lasciato un segno profondo nella storia civile e culturale del territorio. L’incontro non vuole essere un’operazione nostalgica, ma un’occasione di riflessione su una stagione di grandi speranze, di intenso impegno civile e culturale, e sulle cause che hanno progressivamente affievolito quell’esperienza collettiva.All’incontro, che si terrà martedì 28 luglio 2026, alle ore 21.00, presso l’agriturismo Casalvecchio, in contrada Montededaro, nel territorio di Geraci Siculo, prenderanno parte Nino Blando, Nino Battaglia, Maria Boscarino, Rosario Calanni Macchio, Pino Di Martino, Roberto Franco, Carmelo Giunta, Gaetano La Placa, Alfonso Lo Cascio, Concetta Minerva, Angelo Millonzi, Nicola Patti, Vincenzo Pinello, Ignazio Sauro, Giuseppe Scarpa, Mario Siragusa, Lillo Spitale, Nicola Vena e Alberto Virga, protagonisti, spesso inconsapevoli, di quella stagione, e testimoni di un’esperienza che ha contribuito a formare una generazione.L’iniziativa, inserita nel programma delle Notti di BCsicilia, è promossa dall’Università Popolare, dalla Casa Editrice Don Lorenzo Milani e da BCsicilia.