Rachele Mosca, la forza dei sogni in sella: l’amazzone nissena ipovedente che conquista la Sicilia con talento e determinazione

Ci sono storie sportive che vanno ben oltre il risultato di una gara. Storie che raccontano il coraggio di inseguire un sogno, la forza di non arrendersi davanti alle difficoltà e la capacità di trasformare ogni ostacolo in una nuova opportunità. Sono esperienze che insegnano ai giovani il valore della determinazione, del sacrificio e della fiducia nelle proprie capacità. È proprio questo il messaggio che arriva dalla splendida avventura sportiva di Rachele Mosca, giovanissima amazzone ipovedente che, con il suo impegno quotidiano, sta dimostrando come la passione possa superare qualsiasi barriera.

Domenica 19 luglio, negli impianti dell’Equistile Equestrian Center di Pozzallo, si è svolta la terza tappa del Campionato Siciliano Multidisciplinare, appuntamento che ha visto ancora una volta protagonista la giovane atleta.

In sella alla sua inseparabile Chanell, cavallina di sua proprietà, Rachele ha conquistato il primo posto ex aequo sia nella categoria 30 sia nella categoria 40, portando a casa altri due prestigiosi trofei che confermano il suo eccellente stato di forma e la costante crescita tecnica.

Risultati che non arrivano per caso. Già nelle prime due tappe del campionato, disputate rispettivamente a Pozzallo e ad Aci Sant’Antonio, la giovane amazzone aveva ottenuto punteggi di assoluto rilievo, costruendo un percorso che oggi la proietta con fiducia verso i prossimi appuntamenti stagionali: la quarta tappa, in programma a Ragusa alla fine di agosto, e la finale a tempo, prevista a Pozzallo alla fine di settembre.

Dietro questi successi c’è però molto più di una classifica. C’è il sacrificio quotidiano di una ragazza che, pur non avendo ancora compiuto 14 anni, affronta ogni allenamento con straordinaria determinazione. C’è il sostegno costante della sua famiglia, che la accompagna in ogni tappa di questo percorso, e c’è il lavoro paziente e altamente professionale del suo istruttore, Aldo Tirrito, titolare dell’associazione sportiva Amici del Cavallo 2 di San Cataldo, che segue Rachele da oltre sette anni, contribuendo con competenza e passione alla sua crescita sportiva e personale.



La storia di Rachele rappresenta un autentico esempio di come lo sport possa diventare uno straordinario strumento di inclusione, crescita e riscatto. Ogni trofeo conquistato racconta ore di allenamento, dedizione e sacrificio, ma soprattutto testimonia che i limiti non sono necessariamente un punto di arrivo: con il talento, la volontà e il sostegno delle persone giuste possono trasformarsi in una spinta verso traguardi che sembravano irraggiungibili.

In un tempo in cui i giovani hanno bisogno di modelli positivi, il percorso di Rachele Mosca dimostra che la vera vittoria non è soltanto salire sul gradino più alto del podio, ma trovare ogni giorno il coraggio di credere nei propri sogni e di inseguirli con passione, umiltà e straordinaria determinazione.