Sicilia: militare Esercito salva bimbo in difficolta’ in acque di Capo d’Orlando

Ieri, un graduato dell’Esercito italiano, libero dal servizio, e’ intervenuto con prontezza per soccorrere un bambino che rischiava di annegare nelle acque antistanti la spiaggia di Capo d’Orlando. Il graduato aiutante Luigi Salvatore Raffaele, in servizio presso il comando mrigata meccanizzata “Aosta”, accortosi delle difficolta’ del piccolo in balia del mare, non ha esitato a tuffarsi, raggiungendolo e riportandolo in sicurezza fino alla riva, dove e’ stato affidato ai familiari. Il comportamento del graduato Raffaele rappresenta – si legge in una nota – un esempio concreto di prontezza, responsabilita’ e generosita’, testimonia come i valori che caratterizzano il personale dell’Esercito italiano – senso del dovere, altruismo e spirito di servizio – trovino espressione anche nella vita quotidiana, ponendo sempre al centro la tutela delle persone.