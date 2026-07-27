Turista trascinata dalla corrente: la salvano i poliziotti in moto d’acqua dopo 3 ore in mare

La Polizia di Stato ha tratto in salvo una turista di 60 anni che era stata trasportata dalla corrente da Capomulini alla timpa di Acireale. La donna si era allontanata da riva per prendere il sole sul materassino, ma a causa della corrente non era riuscita più a tornare a riva.

Non vedendola rientrare, dopo tre ore gli amici hanno lanciato l’allarme. La signora è stata trovata dai poliziotti delle moto d’acqua tra gli scogli della timpa di Acireale, a distanza di 3 chilometri rispetto al luogo in cui era scesa a mare.

Lievemente ferita per lo sfregamento contro gli scogli, è stata raggiunta a nuoto da un agente, fatta salire sulla moto d’acqua e riportata a riva in sicurezza.