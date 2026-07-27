Caltanissetta. Una targa al kinesiologo e posturologo Salvatore Pioggia

“Un enorme grazie per aver dato visibilità e risalto alla nostra città”. Questa mattina l’assessore allo sport Toti Petrantoni, la Presidente della V Commissione consiliare Alessandra Longo e la consigliera comunale Giovanna Lo Magno hanno consegnato una targa al kinesiologo e posturologo Salvatore Pioggia.Il professionista, lo scorso 24 maggio, era stato già premiato come “miglior tecnico nazionale” dal CONI attraverso l’ente promozionale “Libertas” e alla presenza del senatore Stefano Patuanelli e del Presidente Libertas Andrea Pantano.

L’attività di Salvatore Pioggia si sviluppa non soltanto nella promozione dello sport come attività agonistica e dilettantistica ma anche come prevenzione per la tutela della salute. Uno stato di benessere capace di donare equilibrio non soltanto fisico ma anche mentale e comportamentale.Dichiarazione dell’Assessore Petrantoni: “Siamo orgogliosi che il dott. Salvatore Pioggia abbia portato il nome di Caltanissetta tra i podi più alti Comitato Olimpico Nazionale Italiano valorizzando lo sport anche come cultura del benessere”.

Dichiarazione della Presidente Longo “Come commissione desideriamo promuovere numerose attività che valorizzino lo sport a tutte le età non soltanto come una competizione ma anche come presupposto per garantire una buona salute”.