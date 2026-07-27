Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” San Cataldo. Risultati del 1° Torneo Open di Risiko

Sabato 25 luglio 2026 dalle ore 15.30, nei locali del Pifferaio Magico di San Cataldo, unitamente all’Associazione Scacchistica ASD L’Alfiere di Caltanissetta, 48 giocatori di entrambi i bei gruppi di gioco hanno dato vita alla seconda edizione del pomeriggio di Scacchi & Risiko, evento inaugurato l’anno scorso per chiudere in bellezza la stagione prima delle ferie estive.

Prima di iniziare entrambi i tornei i due gruppi hanno osservato insieme un minuto di silenzio in memoria e onore di Alessandro Marchì, il vigile del fuoco di Caltanissetta deceduto Mercoledì scorso nel corso dello spegnimento di un vasto incendio nel Comune di San Cataldo. In seguito alla tragedia, l’Amministrazione del Comune di San Cataldo ha stabilito il lutto cittadino nei giorni di Venerdì e Sabato con annullamento di tutti gli eventi pubblici in programma. Il pomeriggio di gioco non è stato annullato ma, entrambe le realtà ludico-sportive hanno cercato di essere vicini, anche se solo per un minuto, a tutti quelli che hanno

vissuto in prima persona questo triste lutto, in primo luogo la famiglia dello sfortunato ed eroico vigile del fuoco.

Dal punto di vista sportivo, una volta iniziate le partite dell’Open di Risiko tutto si è svolto regolarmente, con

6 tavoli che su due turni di gioco hanno messo in competizione tanti bei giocatori provenienti da Catania e provincia, da Palermo, da Enna e provincia, da San Cataldo, da Caltanissetta e provincia. Mentre poi il Torneo di scacchi proseguiva nel quasi assoluto silenzio delle partite a due, di fronte ad una bella scacchiera, il rumore tipico dei dadi sulle plance di gioco risuonava nella sala in mezzo alle figure dei dinosauri a fare compagnia.

Al termine delle due partite e della classifica finale arriva una bella sorpresa che fà onore a tutto il circuito del Risiko. Chiamato a sostituire un 24 esimo giocatore di Siracusa, che si era assentato all’ultimo momento

Il giovane giocatore del RCU Eclettica di Caltanissetta, Vincenzo Falzone di 12 anni ancora da compiere, ha vinto con il miglior punteggio entrambe le sue due partite, contro giocatori più anziani ed esperti, vincendo l’OPEN di Risiko. A lui tutti i complimenti del Risiko Club Ufficiale Il Pifferaio e di tutti gli intervenuti.

A completare il successo del Club Nisseno al secondo e al terzo posto il duo vincente del circuito, Giulia Gulino e Andrea Kiswarday, abituali frequentatori anche dei Tornei organizzati dal Club di Risiko Sancataldese, che nell’occasione rimane purtroppo a bocca asciutta.

Il bel pomeriggio si è concluso con una piacevolissima cena tutti insieme (45 persone tra giocatori ed accompagnatori) al fresco della Pineta della Nuova Locanda, con una buona pizza e tanti sorrisi insieme.

Il divertimento è stato tanto e il Club di Risiko di San Cataldo ha inteso ringraziare tutti coloro che hanno avuto il piacere di dare un segno di presenza partecipando a questo bel evento per il secondo anno di fila.

Le attività di Risiko del RCU Il Pifferaio San Cataldo non si fermano in queste ultimi giorni di luglio. Mercoledì prossimo è infatti in programma l’undicesimo turno del torneo Multiclub insieme ai Risiko Club di Catania e Messina, partite che valgono anche per la classifica delle amichevoli classificate del 2° semestre 2026, e fervono i preparativi per il Master Nazionale di Risiko, in programma Domenica 13 settembre nella cittadina sancataldese e organizzato dal Club di Risiko casalingo.

Tutti gli eventi sono aperti a tutti gli appassionati di questo splendida realtà ludica, e per chiunque volesse partecipare alla serata di gioco di Mercoledì 29 luglio prossimo, puo’ contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564).

Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.