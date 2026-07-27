Mussomeli dal 27 luglio al 3 agosto senza pediatra. Giuseppe Catania chiede all’assessore regionale Marcello Caruso intervento urgente e risolutivo.

Mussomeli senza pediatra dal 27 luglio al 3 agosto: un disservizio inaccettabile. Chiederò l’intervento immediato dell’Assessore regionale alla Salute Marcello Caruso. Per questo motivo trasmetterò formalmente una segnalazione all’Assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, chiedendo un intervento urgente e risolutivo. Mi chiedo cosa si aspetti ancora ad intervenire nei confronti della Direzione Strategica dell’ASP di Caltanissetta affinché vengano affrontate e risolte le tante criticità che ormai da troppo tempo caratterizzano la sanità nissena. Quello di Mussomeli non è un episodio isolato, ma rappresenta l’ennesima dimostrazione di una gestione che continua a penalizzare le aree interne e i cittadini che vi risiedono. Il diritto alla salute non può dipendere dal luogo in cui si vive né essere subordinato alle difficoltà organizzative dell’ASP. La politica regionale ha il dovere di garantire servizi essenziali a tutti i cittadini. È indispensabile che vengano adottati provvedimenti immediati affinché il servizio di pediatria venga ripristinato senza ulteriori ritardi e affinché situazioni come questa non abbiano più a ripetersi. Le famiglie di Mussomeli meritano rispetto, risposte concrete e servizi sanitari adeguati. Continuare a ignorare queste problematiche significa abbandonare un intero territorio e negare un diritto fondamentale ai suoi bambini.

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