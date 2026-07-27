Salute

Caltanissetta, Biblioteca Scarabelli: chiusura pomeridiana straordinaria per martedì 28 luglio

Redazione 2

Caltanissetta, Biblioteca Scarabelli: chiusura pomeridiana straordinaria per martedì 28 luglio

Lun, 27/07/2026 - 12:50

Condividi su:

Si informa la cittadinanza e tutti gli utenti che martedì 28 luglio 2026 la Biblioteca Comunale “Luciano Scarabelli” osserverà un orario di apertura ridotto.

A causa di motivi organizzativi, la struttura rimarrà chiusa al pubblico durante la fascia pomeridiana.

La mattina del 28 luglio la Biblioteca Scarabelli sarà invece regolarmente aperta secondo i consueti orari (dalle ore 08:00 alle ore 13:00).

Si tratta di un provvedimento in via del tutto eccezionale e limitato esclusivamente alla giornata indicata.

La biblioteca riprenderà il consueto orario di apertura a partire da mercoledì 29 luglio.

Di seguito si riportano gli orari ordinari della Biblioteca Scarabelli:

Lunedì: 08:00-13:00 e 15:00-20:00

Martedì: 08:00-13:00 e 15:00-20:00

Mercoledì: 08:00-13:00 e 15:00-20:00

Giovedì: 08:00-13:00 e 15:00-20:00

Venerdì: 08:00-13:00. Pomeriggio: chiuso

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta