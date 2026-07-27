Carceri. “De Lucia va ascoltato non strumentalizzato, il centrosinistra siciliano chiede le dimissioni del ministro Nordio”

“Le parole del procuratore della Repubblica di Palermo, Maurizio de Lucia, non vanno strumentalizzate ma ascoltate. Mentre la mafia nei quartieri popolari, a Palermo come nel resto della Sicilia, organizza nuove generazioni criminali sfruttando l’assenza sociale dello Stato e le carceri siciliane, che versano in condizioni inaccettabili sia per i detenuti che per gli agenti della polizia penitenziaria, finiscono nel caos, il Governo risponde con un nuovo e brutale scontro frontale con la Magistratura.

Una scelta gravissima, perché ancora una volta questo Governo isola e delegittima i magistrati che combattono lo strapotere criminale che continua a mortificare la nostra terra. Il campo progressista siciliano manifesta unito tutta la sua vicinanza al procuratore de Lucia e chiede con forza che lo Stato non arretri, che il ministero della Giustizia non minimizzi e che si apra subito una verifica seria sulla condizione drammatica delle carceri siciliane.

Urgono infatti interventi immediati per sradicare il controllo e il potere della criminalità nei luoghi di detenzione, ma anche per garantire ai detenuti una reclusione dignitosa ispirata ai principi della rieducazione e del reinserimento sociale. Principi mortificati da condizioni di vita all’interno delle carceri ormai divenute inaccettabili, e dalla presenza opprimente della criminalità che dove lo Stato arretra, conquista controllo e potere. Il governo e il centrodestra invece di attaccare la Magistratura, dovrebbero prendere atto del loro assoluto fallimento e Nordio deve rassegnare immediatamente le proprie dimissioni”.

La nota è stata firmata all’unanimità dal coordinamento del tavolo regionale del centro sinistra: Anthony Barbagallo, PD; Nuccio Di Paola, M5S; Pierpaolo Montalto e Fabio Giambrone, AVS; Ismaele La Vardera, Controcorrente; Palmira Mancuso, Più Europa; Fabrizio Micari, Italia Viva; Nino Oddo, PSI; Giuseppe Bruno, Più Uno; Carmelo Miceli e Antonio Ferrante, Progetto Civico; Giovanni Scicolone, Spazio Civico; Pippo Zappulla, Sinistra Futura; Movimento PeR.