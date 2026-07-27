Serradifalco. Un minuto di silenzio per ricordare il partigiano Giuseppe Nicosia e il vigile del fuoco Alessandro Marchì

SERRADIFALCO. Un minuto di silenzio per il partigiano Giuseppe Nicosia, nome di battaglia Nicosia, morto ieri a Caltanissetta all’età di 102 anni. E’ quello che gli ha tributato stamani il Consiglio comunale di Serradifalco presieduto dal presidente del consiglio Daniele Territo.

Sessanta secondi di commozione e di cordoglio per un uomo che, grazie alle sue imprese partigiane in Piemonte, ha scritto pagine di democrazia venendo certificato, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Patriota.

Giuseppe Nicosia faceva parte della seconda divisione della Brigata Belbo ad Alba in Piemonte e fu tra i protagonisti di quelle eroiche gesta che segnarono la nascita della prima libera repubblica partigiana di Alba. Il cordoglio del Consiglio comunale è stato esteso ai figli del partigiano, Nuccio e Lisa, a Ignazia e Carmelo, ai nipoti e pronipoti.

Per tanti anni Giuseppe Nicosia ha vissuto a Serradifalco condividendone le vicende politiche, economiche e sociali, per cui la comunità serradifalchese s’è stretta attorno alla famiglia Nicosia per la scomparsa del suo caro.

Sempre nel corso dello stesso consiglio comunale, è stato anche ricordato con un minuto di silenzio Alessandro Marchì, il vigile del fuoco morto in contrada Bigini per spegnere un incendio. In questo caso, la massima assise civica ha inteso ricordare l’uomo, il padre, il lavoratore, il vigile del fuoco, la persona che ha dato la vita per assicurare protezione al territorio e sicurezza alle persone che ci vivono.