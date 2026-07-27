Frontale tra un motorino e un autobus: 17enne morto sul colpo nello schianto

Un ragazzo di appena 17 anni è morto a seguito dello schianto tra il suo motorino e un autobus. Uno schianto violentissimo che, purtroppo, non ha lasciato scampo al ragazzo. Quest’ultimo era in sella al suo motorino quando, per motivi da verificare, si è schiantato frontalmente con il mezzo pubblico. Per lui non c’è stato niente da fare.

Sul posto sono intervenuti il 118, i mezzi di soccorso e i carabinieri ai quali sono stati affidati i rilievi al fine di ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’incidente è avvenuto sotto il Comune di Bagno a Ripoli. L’autista dell’autobus, sotto shock, è stato portato in ospedale ma non ha riportato ferite.