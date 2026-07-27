Scuola, boom di richieste per “Focus Teatro”. Turano: «Sono certo che l’Ars troverà ulteriori risorse per finanziare tutti i progetti»

Grande adesione alla circolare “Focus Teatro”, fortemente voluta dall’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano, dedicata a progetti di educazione teatrale nelle scuole con laboratori, rassegne e spettacoli dal vivo rivolti agli studenti. Sono state 266 le domande presentate dalle scuole, 32 quelle al momento ammesse a finanziamento sulla base delle risorse disponibili.

«A questa iniziativa – afferma l’assessore Turano – abbiamo destinato 800 mila euro. L’obiettivo è diffondere la cultura teatrale tra i giovani e promuovere la partecipazione degli studenti siciliani agli spettacoli e alle attività performative, con un contributo fino a 25 mila euro per ciascun progetto. L’elevato numero di richieste pervenute dimostra il successo dell’iniziativa. Le scuole hanno risposto con entusiasmo e questo ci indica che siamo sulla strada giusta. In sede di variazione di bilancio, sono certo che l’Ars reperirà gli ulteriori fondi necessari a finanziarli».

«Confido fin da ora nella sensibilità delle forze politiche presenti all’Assemblea regionale siciliana – conclude Turano – perché investire nella scuola e nell’innovazione educativa significa offrire ai nostri studenti nuove opportunità di crescita culturale, umana e personale, anche attraverso iniziative come questa».