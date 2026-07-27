MUSSOMELI – In tanti, quest’anno, hanno puntato i riflettori sulla ripristinata festa di San Pietro che si venera nella chiesa di Polizzello di Mussomeli: L’Amministrazione comunale e Proloco; gli amici del Borgo, la Parrocchia del Carmelo, Confraternita del Carmelo, BC Sicilia, Parco Archeologico di Gela, Mussomeli nella storia, e “LA VOCE DEL BORGO “, ognuno, per la propria parte, per renderla coinvolgente ed attrattiva trattandosi di un lembo di terra che ha la sua storia: Tre momenti hanno caratterizzato la giornata domenicale: quello culturale pomeridiano con la visita al sito Archeologico Polizzello e poi l’ascolto dei suoni dall’acropoli: quello religioso, con la celebrazione di serale dell’arciprete Padre Achille Lomanto e la concelebrazione del parroco Padre Rosario Castiglione e la successiva processione, preceduta dai “tammurinara” di Cammarata; hanno accompagnato il Simulacro gli assessori comunali Yosella Schifano, Maria Bonomo e Rosalia Morreale. Lungo il percorso stati presenti un buon numero di confrati carmelitani e diversi fedeli: In serata, c’è stato, poi, nell’ampio coirtile del Borgo, l’intrattenimento musicale in cui è stato possibile trascorrere qualche ora di sano divertimento al ritmo di danze e balli. C’è stato il saluto del vice sindaco Giuseppe Catania e la presenza di Seby Lo Conte che ha coordinato, nei diversi momenti della festa, l’aspetto logistico. Una festa che racconta e parla di Polizzello, la sua storia antica ed il sito archeologico. La promozione del territorio per ricordare le proprie radici
Mussomeli, al Borgo Polizzello partecipata la festa di San Pietro con messa e processione. Serata allietata con musica e balli.
Lun, 27/07/2026 - 21:03
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