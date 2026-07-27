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Mussomeli, al Borgo Polizzello partecipata la festa di San Pietro con messa e processione. Serata allietata con musica e balli.

Carmelo Barba

Mussomeli, al Borgo Polizzello partecipata la festa di San Pietro con messa e processione. Serata allietata con musica e balli.

Lun, 27/07/2026 - 21:03

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MUSSOMELI – In tanti, quest’anno, hanno puntato i riflettori sulla ripristinata festa di San Pietro  che si venera nella chiesa di Polizzello di Mussomeli:  L’Amministrazione comunale e Proloco; gli amici del Borgo, la Parrocchia del Carmelo, Confraternita del Carmelo, BC Sicilia, Parco Archeologico di Gela, Mussomeli nella storia, e “LA VOCE DEL BORGO “, ognuno, per la propria parte, per renderla coinvolgente ed attrattiva trattandosi di un lembo di terra che ha la sua storia: Tre momenti hanno caratterizzato la giornata domenicale: quello culturale pomeridiano con la visita  al sito Archeologico Polizzello e  poi l’ascolto dei suoni dall’acropoli:  quello religioso, con la celebrazione di  serale dell’arciprete Padre Achille Lomanto e la concelebrazione del parroco Padre Rosario Castiglione e la successiva processione, preceduta dai “tammurinara” di Cammarata; hanno accompagnato  il Simulacro  gli assessori comunali Yosella Schifano, Maria Bonomo e Rosalia Morreale. Lungo il percorso stati presenti  un buon numero di confrati carmelitani e diversi fedeli:  In serata, c’è stato, poi, nell’ampio coirtile del Borgo, l’intrattenimento musicale  in cui è stato possibile trascorrere qualche ora di sano divertimento al ritmo di danze e balli. C’è stato il saluto del vice sindaco Giuseppe Catania e la presenza  di Seby Lo Conte che ha coordinato, nei diversi momenti della festa, l’aspetto logistico. Una festa che racconta e parla di Polizzello, la sua storia antica ed il sito archeologico. La promozione del territorio per ricordare le proprie radici

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